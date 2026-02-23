1 di 11
NAPOLI

Napoli, da Bremer a Hien: dossier episodi arbitrali, da dove nasce la rabbia azzurra

I De Laurentiis si sono fatti sentire dopo la sconfitta di Bergamo, con la sensazione di aver subito almeno 10 torti arbitrali da inizio stagione

23 Feb 2026 - 11:25
"Ci avete rotto il c...alcio". Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha usato i mezzi social per esternare tutta la rabbia del club dopo Atalanta-Napoli. Il padre Aurelio ha invece optato per una telefonata al presidente della Figc Gabriele Gravina, come svelato da Carlo Landoni. 

Il sentimento diffuso, nel club azzurro, è quello di una stagione complicata non solo dagli infortuni, ma anche dalle decisioni arbitrali contrarie. Ultime quelle della sfida contro l'Atalanta, ma come svela Il Mattino, il "dossier" è ricco con almeno dieci episodi avversi, che partono dal 2025 e attraversano anche le sfide contro le big Milan, Inter e Juventus, così come gli incroci con il Como fra Serie A e Coppa Italia. 

Sfoglia la gallery qui sopra per vedere i singoli episodi che non sono stati digeriti dal Napoli. 

