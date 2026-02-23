Napoli, da Bremer a Hien: dossier episodi arbitrali, da dove nasce la rabbia azzurra

Il sentimento diffuso, nel club azzurro, è quello di una stagione complicata non solo dagli infortuni, ma anche dalle decisioni arbitrali contrarie. Ultime quelle della sfida contro l'Atalanta, ma come svela Il Mattino, il "dossier" è ricco con almeno dieci episodi avversi, che partono dal 2025 e attraversano anche le sfide contro le big Milan, Inter e Juventus, così come gli incroci con il Como fra Serie A e Coppa Italia.