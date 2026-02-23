Napoli, da Bremer a Hien: dossier episodi arbitrali, da dove nasce la rabbia azzurra

© Da video
I De Laurentiis si sono fatti sentire dopo la sconfitta di Bergamo, con la sensazione di aver subito almeno 10 torti arbitrali da inizio stagione
"Ci avete rotto il c...alcio". Il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha usato i mezzi social per esternare tutta la rabbia del club dopo Atalanta-Napoli. Il padre Aurelio ha invece optato per una telefonata al presidente della Figc Gabriele Gravina, come svelato da Carlo Landoni.
Il sentimento diffuso, nel club azzurro, è quello di una stagione complicata non solo dagli infortuni, ma anche dalle decisioni arbitrali contrarie. Ultime quelle della sfida contro l'Atalanta, ma come svela Il Mattino, il "dossier" è ricco con almeno dieci episodi avversi, che partono dal 2025 e attraversano anche le sfide contro le big Milan, Inter e Juventus, così come gli incroci con il Como fra Serie A e Coppa Italia.
