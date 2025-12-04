Logo SportMediaset

Mondiali, accordo con Boggi Milano: vestirà Fifa e Infantino

04 Dic 2025 - 12:40

Veste italiano la Fifa per la Coppa del Mondo 2026, e per quella femminile del 2027. La confederazione mondiale del calcio presieduta da Gianni Infantino e Boggi Milano hanno raggiunto un'intesa per una collabirazione quadriennale: il marchio italiano diventerà fornitore ufficiale dell'abbigliamento formale e licenziatario della Coppa del Mondo FIFA 2026 e della Coppa del Mondo femminile 2027. Infantino presenterà i nuovi capi nel sorteggio della Coppa del Mondo, in programma domani a Washington. L'accordo Fifa-Boggi Milano comprende la fornitura dell'abbigliamento formale per tutto il personale Fifa coinvolto, oltre ai membri dell'Esecutivo, completi per uomini e donne, corredati di accessori e disegnati per combinare eleganza, funzionalità e comfort. Boggi, presente con punti vendita in oltre 60 Paesi, lancera' una 'capsule collection' dedicata alle due Coppe. 

