l'ex azzurro

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

"Comprese delusioni e arrabbiature. Che il Mondiale sia un momento da vivere in pieno e con gioia"

04 Dic 2025 - 10:45
