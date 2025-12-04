Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Qualif. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo

04 Dic 2025 - 12:57
© Figc

© Figc

Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l'Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da ct di Gennaro Gattuso, lo stadio di Bergamo tornerà a ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei play-off mondiali che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri opposti all'Irlanda del Nord.

A Bergamo l'Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l'altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell'amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell'ottobre 2020). Sono 11 invece i precedenti con l'Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese.

Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell'ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off. 

italia-irlanda del nord
playoff
stadio

Ultimi video

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

01:01
Mauro: "Frattesi per me sempre titolare"

Mauro: "Frattesi per me sempre titolare"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:17
DICH DEL PIERO MONDIALE DICH

Del Piero sul Mondiale: "Ci saranno sorprese, conferme e prime volte come sempre"

02:02
DICH BUFFON MONDIALE DICH

Buffon: "Quando penso al Mondiale penso all'album delle figurine e poi alla vittoria del 2006"

00:26
Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

00:41
Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

Disastro Almada: a porta vuota fa qualcosa di incredibile

03:08
Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

01:51:42
Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

Barcellona-Atletico Madrid: partita integrale

02:13
96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

96' | Gol di Ferran Torres (Barcellona-Atletico Madrid 3-1)

01:35
65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

65' | Gol di Dani Olmo (Barcellona-Atletico Madrid 2-1)

01:58
Le Pagelle di Inter-Venezia

Le Pagelle di Inter-Venezia

01:34
Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

Ranocchia: "Le riserve dell'Inter in Serie A arriverebbero in Champions"

02:21
Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

Inter-Venezia, Cesari: "Rigore su Bonny? Facciamo chiarezza"

07:14
Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

Chivu: "Esposito e Bonny? Bravo chi li ha scelti"

02:36
Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

Cocchi: "Mi ispiro a Dimarco e Carlos Augusto"

I più visti di Calcio

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:10
Florenzi: "Il Puskas 2015? Ci rimasi male"
12:57
Qualif. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo
12:40
Mondiali, accordo con Boggi Milano: vestirà Fifa e Infantino
11:10
Torino, Simeone punta al rientro contro il Milan
10:05
Brasile, dopo la Libertadores il Flamengo vince anche il campionato