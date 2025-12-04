Qualif. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo

A Bergamo l'Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l'altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell'amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell'ottobre 2020). Sono 11 invece i precedenti con l'Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese.