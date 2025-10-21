Logo SportMediaset

LE PAROLE

Milan, Modric: "Champions obiettivo minimo, io sono venuto qui per vincere"

Le parole del croato al TG1: "Allegri un vincente"

di Redazione
21 Ott 2025 - 21:23

"Io ho già vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere. Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più". Grande protagonista della prima parte di stagione con la maglia rossonera, Luka Modric ha stupito tutti: la sua immensa classe non era in discussione ma l'ex Real Madrid a 40 anni ha ancora fame di successi e la voglia di un ragazzino. "Sono in un grande e storico club, la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative", ha detto il centrocampista croato in un'intervista esclusiva al TG1. La passione di Modric per il Milan nasce da bambino: "Sono cresciuto con il mito di Boban. Ma anche Paolo Maldini, Kakà, Pirlo, Seedorf...".

Sul campionato: "Il livello della Serie A è molto alto. In altri grandi campionati non ci sono così tante sfide come qui: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma...". E sull'emozione di giocare a San Siro: "Il Bernabeu per me è speciale, ci ho vissuto tredici anni ed emozioni indescrivibili. Ma San Siro è uno stadio pieno di storia. Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene, lui è uno dei più grandi".

