Milan, Modric: "Champions obiettivo minimo, io sono venuto qui per vincere"

"Io ho già vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan, perché quando non molli mai tutto può accadere. Io sono venuto qua per vincere, tornare in Champions è l'obiettivo minimo ma spero di fare di più". Grande protagonista della prima parte di stagione con la maglia rossonera, Luka Modric ha stupito tutti: la sua immensa classe non era in discussione ma l'ex Real Madrid a 40 anni ha ancora fame di successi e la voglia di un ragazzino. "Sono in un grande e storico club, la squadra ha grandi talenti e il mister è un vincente, è un percorso lungo ma ho grandi aspettative", ha detto il centrocampista croato in un'intervista esclusiva al TG1. La passione di Modric per il Milan nasce da bambino: "Sono cresciuto con il mito di Boban. Ma anche Paolo Maldini, Kakà, Pirlo, Seedorf...".