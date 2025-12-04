Florenzi: "Il Puskas 2015? Ci rimasi male"

Nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi è tornato a parlare della mancata vittoria del Puskas Award 2015, il premio per il gol più bello dell'anno. Queste le parole dell'ex calciatore: "Ci rimasi male, secondo me è sbagliato il regolamento. Si parla di oggettività rispetto alla competizione, però io avevo segnato in Champions mentre lui in Brasile nel campionato Goiano... Mi resta la gioia di aver fatto un gol che ne vale almeno due". La rete a cui Florenzi fa riferimento è il pallonetto da centrocampo segnato in un Roma-Barcellona nei gironi della Champions League 2015/16. Il gol era candidato a diventare il più bello di quell'anno, ma alla fine vinse quello di Wendell Lira.