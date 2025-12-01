Milan-Lazio, il doppio volto di Allegri: dalle scuse a Ianni al discorso d'orgoglio alla squadra

Smaltita l'adrenalina della lite, Allegri ha mostrato il suo lato da leader emotivo. Il tecnico ha atteso che Tomori e Leao rientrassero dalle interviste per riunire tutti i giocatori in cerchio al centro dello stanzone. Con grande soddisfazione, l'allenatore ha regalato alla squadra una frase significativa come scrive la Gazzetta dello Sport: "Siete un grande gruppo e sono fiero di voi".