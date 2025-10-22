Milan, Gimenez svela il regalo di Modric ai nuovi compagni: "Ha comprato un iPhone a tutti"

Luka Modric si è presentato ai nuovi compagni di squadra del Milan con un'iniziativa decisamente particolare. Lo ha rivelato Santi Gimenez nel corso di una live su TikTok, durante la quale ha parlato dei primi giorni del fuoriclasse croato a Milanello: "Siamo arrivati nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto - il racconto del messicano -. Ce lo aveva dato Modric, aveva comprato un telefono nuovo a ciascuno di noi".