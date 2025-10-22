Logo SportMediaset

Milan, Gimenez svela il regalo di Modric ai nuovi compagni: "Ha comprato un iPhone a tutti"

Il messicano in una live su TikTok: "Di solito i nuovi arrivati cantano, lui invece..."

22 Ott 2025 - 13:45

Luka Modric si è presentato ai nuovi compagni di squadra del Milan con un'iniziativa decisamente particolare. Lo ha rivelato Santi Gimenez nel corso di una live su TikTok, durante la quale ha parlato dei primi giorni del fuoriclasse croato a Milanello: "Siamo arrivati nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto - il racconto del messicano -. Ce lo aveva dato Modric, aveva comprato un telefono nuovo a ciascuno di noi".

In molti club i nuovi arrivati vengono spinti a esibirsi cantando davanti ai compagni, una sorta di battesimo con i nuovi colori addosso, nonché un modo scherzoso e divertente di rompere il ghiaccio. Il canto, però, non è evidentemente nelle corte di Modric, che ha scelto una strada alternativa: "Quando un giocatore arriva nella nuova squadra deve cantare davanti a tutti i suoi nuovi compagni - ha spiegato Gimenez -. Invece di cantare, Luka ha deciso altro: di comprare un telefono a tutti".

