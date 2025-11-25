Modric sempre più indiavolato: "Amo il Milan, è molto vicino al Real Madrid"

Infine, il numero 14 rossonero si è soffermato sugli inizi della carriera e sui commenti ricevuti per via della sua stazza fisica: "Ho sempre avuto grande fiducia in me stesso, non mi sono mai preoccupato delle opinioni degli altri, perché la mia considerazione su me stesso non era quella. Il calcio non è solo forza e altezza, è molto di più tecnica, testa, sensibilità. La testa è la cosa più importante".