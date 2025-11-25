Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Le parole

Modric sempre più indiavolato: "Amo il Milan, è molto vicino al Real Madrid"

Il centrocampista ha raccontato il suo arrivo in Italia spiegando perché ha scelto i rossoneri 

di Redazione
25 Nov 2025 - 15:48

Una vita passata al Real Madrid, club con cui ha vinto tutto sia a livello collettivo che individuale con il Pallone d'Oro del 2018. A 40 anni la decisione di rimettersi in gioco con un'altra maglia e in un campionato nuovo riuscendo ancora a incantare e rispondendo a chi diceva che in Serie A sarebbe venuto a godersi il meritato riposo. 

Luka Modric al Milan si è imposto subito come un leader imprescindibile dello scacchiere di Massimiliano Allegri e anche fuori dal campo tutto sembra procedere secondo i piani: "La città è meravigliosa. Le persone mi hanno accolto in modo fenomenale, sia all'interno della squadra che fuori. I compagni di squadra, l'allenatore, i tifosi, tutto è davvero di alto livello. Si vede che il Milan è un grande club storico". 

L'addio ai Blancos non è stato per nulla facile: "Ho trascorso 13 anni, quasi metà della mia vita, praticamente in un club, in una città. È stato uno dei periodi più belli della mia vita", racconta il croato ad Arena Sport. I rossoneri, però, gli hanno permesso di mantenere ancora alta l'asticella: "Dopo il Real, l'ho sempre detto, ovunque tu vada è un gradino più in basso, tutti i calciatori possono confermarvelo. Ma penso di essere arrivato in un club che per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid, è la situazione migliore che potesse capitarmi". 

Leggi anche

Milan, underdog da scudetto: ma a gennaio servono due innesti

Modric ha aggiunto: "Amo il Milan e da bambino sono cresciuto con il calcio italiano. Era il club che adoravo di più. Quando si è presentata questa opzione, per me è stata quella giusta". 

Infine, il numero 14 rossonero si è soffermato sugli inizi della carriera e sui commenti ricevuti per via della sua stazza fisica: "Ho sempre avuto grande fiducia in me stesso, non mi sono mai preoccupato delle opinioni degli altri, perché la mia considerazione su me stesso non era quella. Il calcio non è solo forza e altezza, è molto di più tecnica, testa, sensibilità. La testa è la cosa più importante". 

Luka Modric sarà il 13° Pallone d'Oro a giocare nel Milan

1 di 13
© italyphotopress | Luka Modric - Pallone d'Oro 2018
© italyphotopress | Luka Modric - Pallone d'Oro 2018
© italyphotopress | Luka Modric - Pallone d'Oro 2018

© italyphotopress | Luka Modric - Pallone d'Oro 2018

© italyphotopress | Luka Modric - Pallone d'Oro 2018

milan
luka modric
real madrid

Ultimi video

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

I più visti di Milan

INTER – Thuram (in forte dubbio) 

Le parole di Thuram fanno discutere: "Milan come il Real... nei contropiedi"

Maignan super, il dettaglio: para il rigore a Calhanoglu ancora prima del tiro

I pali, un super Maignan e un lampo di Pulisic: il derby è del Milan, Allegri scavalca Chivu in classifica

Milan in ritiro, Inter no. Record d’incassi, coreografia “ufficiale” e formazioni: verso il derby LIVE

Inter-Milan da record d'incasso: cifra storica nel primo derby da proprietari

Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole di Bonny

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:03
Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve. A rischio la loro presenza a Bodo
16:03
Un miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa
15:05
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva
14:30
Napoli, si ferma Gutierrez. A rischio anche la partita con la Roma
14:15
25 novembre: azzurri protagonisti in campagna Figc contro violenza donne