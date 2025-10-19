Logo SportMediaset

Calcio
Milan
QUI MILAN

Milan, Leao: "Luka ci aiuta a crescere". Modric: "Questo è il Rafa che vogliamo"

Il portoghese dopo la doppietta alla Fiorentina: "Dedicata ai miei compagni, che mi sono stati vicini quando ero infortunato"

di Alessandro Franchetti
19 Ott 2025 - 23:16
© Getty Images

© Getty Images

L'incoronazione arriva direttamente da Luka Modric, uno che di campioni ne ha visti eccome: "Rafa è davvero fantastico e stavo aspettando di giocare con lui, sfortunatamente si è fatto male presto ma ora è tornato e questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Un talento straordinario e giocatore: per me uno dei migliori al mondo e lui può ancora migliorare, questo è fantastico. Dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino a fargli crescere la fiducia. È molto importante per noi". Logico che la risposta sia quasi commossa, soprattutto se arriva in fondo a una partita segnata con una doppietta che vale il primo posto in solitaria del suo Milan: "Quando è arrivato a Milanello, mi ha dato un abbraccio e mi ha detto che voleva aiutarmi - ricorda Leao parlando del regista croato -. Giocare con questi giocatori aiuta a crescere, sono molto contento: mi darà tanti assist per portare avanti il Milan".

E ancora: "Sapevamo che era una partita difficile. La Fiorentina sta in un momento complicato ma ha giocatori di qualità: il mister ci ha detto che non potevamo dare spazio a loro, a Kean che è un grande attaccante. È quello che abbiamo fatto oggi, un grande lavoro di squadra anche se nel primo tempo è stata una partita un po' strana. Alla fine ci siamo sbloccati. Una dedica per la mia doppietta? Ho passato un mese e mezzo infortunato: lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni che mi hanno aiutato e hanno mantenuto un ottimo mood quando sono tornato. Sono molto felice. Dobbiamo continuare così".

Di nuovo Modric: "Milan da scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita, stiamo crescendo come squadra: oggi contro una buona squadra abbiamo mostrato carattere e qualità, questa è la giusta strada per tutti insieme. Dobbiamo continuare e non dobbiamo pensare troppo in là, fare quello che ci dice il mister".

milan-fiorentina
leao
luka modric

