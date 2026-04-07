Milan, sono due i dati che preoccupano: c'è chi rimpiange Pioli. E l'attacco è un colabrodo

Il ko di Napoli ha cambiato l'umore in casa Milan. L'obiettivo scudetto, seppur complicato, è definitivamente saltato, e sui social c'è chi già scrive #AllegriOut. Sono in pochi certo, ma è sintomo di un malcontento che nelle ultime settimane sta crescendo tra la tifoseria. A fotografarlo sono anche i numeri: quella al Maradona ad esempio, è la seconda sconfitta esterna di fila col medesimo punteggio (1-0). E poi c'è la classifica di ritorno che fotografa un andamento chiaro, con i rossoneri quinti (a pari punti con la Juventus) dietro Inter, Napoli, Atalanta e Como. Insomma per non complicare la rincorsa alla Champions c'è da vincere assolutamente le prossime due sfide contro Udinese e Verona, ampiamente alla portata.