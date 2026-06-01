Mondiali 2026: Australia, tra i convocati anche 'italiano' Volpato

Cristian Volpato è stato incluso nella rosa dell'Australia per i Mondiali pochi giorni dopo aver cambiato nazionalità sportiva, passando dall'Italia alla nazionale maggiore australiana. Il commissario tecnico dei Socceroos, Tony Popovic, ha annunciato la lista dei 26 giocatori lunedì, ora australiana. Volpato e l'attaccante Tete Yengi sono tra i 17 giocatori selezionati per la loro prima Coppa del Mondo. Il capitano Mat Ryan e il veterano Mathew Leckie sono stati convocati per la loro quarta Coppa del Mondo, eguagliando il record australiano. Volpato, che ha giocato con la nazionale italiana Under 21, ha potuto cambiare nazionalità sportiva in base alle regole Fifa, non avendo rappresentato la nazionale maggiore italiana. L'Australia disputerà un'amichevole contro la Svizzera sabato a San Diego.