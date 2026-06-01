Milan, attesa per il sì di Rangnick: poi il nuovo allenatore. Intanto più poteri a Calvelli

Nel frattempo a Casa Milan si è creato una sorta di vuoto di potere. Una situazione che, secondo quanto riportato dal Correre della Sera, avrebbe spinto la Figc a ricordare i termini per presentare la documentazione necessaria per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie A. Secondo quello che emerge dal Portello però, la situazione sarebbe sotto controllo. Il Cda rossonero, proprio per tamponare il vuoto lasciato da Giorgio Furlani, ha affidato nuovi poteri a Massimo Calvelli, già membro del consiglio di amministrazione nonché CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners. Con le deleghe all'ex ceo Atp e quelle già attribuite al presidente Paolo Scaroni, il Cda del Diavolo intende garantire operatività immediata e capacità di intervento su tutte le principali aree strategiche, in attesa di decidere quali saranno i nuovi dirigenti che occuperanno le posizioni vacanti da una settimana.