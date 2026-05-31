Milan, Leao ai saluti: "Penso di aver dato tutto quello che potevo dare"

Mentre il Milan è impegnato a costruire la sua nuova dirigenza e a scegliere il successore di Massimiliano Allegri in panchina, in casa rossonera oggi è stata una giornata di addii, o per lo meno di annunci. Dopo le parole di Luka Modric, sono arrivate infatti anche quelle di Rafa Leao, che ha parlato del proprio futuro a Sport TV con dichiarazioni che dopo sette anni sembrano allontanare definitivamente il portoghese da Milano: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. E’ stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi".