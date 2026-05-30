Napoli-Allegri, slitta la firma: Max aspetta i soldi dal Milan

Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, questo è ormai certo, ma per firma e annuncio servirà ancora qualche giorno. L'erede di Conte sulla panchina azzurra, infatti, non può ancora legarsi ufficialmente alla società di Aurelio de Laurentiis, perché resta un dipendente al Milan, che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo ha ancora tra i suoi "costi". Per un altro anno, a essere precisi, visto che la scadenza recita 30 giugno 2027, e con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti.