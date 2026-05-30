MANOVRE AZZURRE

Napoli-Allegri, slitta la firma: Max aspetta i soldi dal Milan

L'accordo tra il tecnico livornese e i rossoneri prevede che gli venga riconosciuta la differenza tra vecchio e nuovo stipendio in caso di separazione

30 Mag 2026 - 10:41
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Max Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, questo è ormai certo, ma per firma e annuncio servirà ancora qualche giorno. L'erede di Conte sulla panchina azzurra, infatti, non può ancora legarsi ufficialmente alla società di Aurelio de Laurentiis, perché resta un dipendente al Milan, che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo ha ancora tra i suoi "costi". Per un altro anno, a essere precisi, visto che la scadenza recita 30 giugno 2027, e con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti.

Per liberarsi e trasferirsi sotto il Vesuvio, Allegri dovrà trovare un accordo con RedBird in base alla clausola, che prevede come la proprietà americana debba riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella sua nuova squadra (4,5 milioni più bonus). In pratica, circa un milione di euro al lordo, visto che il Napoli si fermerà prima ti toccare quota cinque milioni.

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Il fatto è che il Milan in questo momento non ha alcun dirigente in grado di sbrigare questa "formalità" e quindi se ne riparlerà almeno dopo le festività di inizio mese prossimo, se non oltre. Anche perché quando si tratta di sborsare soldi, non c'è mai troppa fretta.

Intanto, Allegri è rientrato da Pescara, dove ha ricevuto il premio dedicato a Galeone, a Milano, prima di trasferirsi nella sua Livorno e aspettare comunicazioni ufficiali. Per il "via libera", se ne riparlerà dal 3 giugno.

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