Mondiali 2026: Argentina arrivata in Usa, su coda aereo numero 10 Messi

L'Argentina è arrivata a Kansas City, nel Missouri, per prepararsi alla difesa del titolo mondiale vinco nel 2022 in Qatar. La squadra è atterrata domenica dopo un volo di 11 ore da Buenos Aires. La prima partita sarà contro l'Algeria il 16 giugno all'Arrowhead Stadium. L'aereo con cui sono arrivati i calciatori sudamericani sfoggiava una livrea speciale che celebrava la storia dell'Argentina ai Mondiali, con l'iconico numero 10 di Messi sulla coda. Il numero del volo charter di Aerolineas Argentinas era il 1978, un omaggio alla Coppa del Mondo del 1978 che l'Argentina vinse in veste di nazione ospitante, battendo l'Olanda davanti a oltre 71.000 tifosi allo stadio River Plate di Buenos Aires.