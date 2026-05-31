Mondiali: Schick guida i convocati della Repubblica Ceca

Il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Koubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrik Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulc (11 gol in Ligue 1 con il Lione) e Tomas Soucek, messosi in mostra in Premiership con il West Ham. Escluso il portiere Antonin Kinsky del Tottenham. Diciassette giocatori su ventisei giocano nel campionato ceco, di cui nove nello Slavia Praga. Portieri: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia). Difensori: Stepan Chaloupek (Slavia), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia), Tomas holes (Slavia), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zelena (Sparta Praga), David Zima (Slavia). Centrocampisti: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia), Michal Sadilek (Slavia), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lione), Denis Visinsky (Viktoria Plzen). Attaccanti: Tomas Chory (Slavia), Mojmir Chytil (Slavia), Adam Hlozek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).