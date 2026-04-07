Milan, addio sogno scudetto: ma i veri rimpianti non sono quelli di Napoli

L’amarezza per la sconfitta di Napoli è molto superiore a quanto possa essere raccontato con le parole. E se il primo motivo è proprio l’addio ormai definitivo al sogno scudetto (9 punti di distacco sono obiettivamente tanti), anche il secondo ha la sua importanza. In questo campionato è il primo scontro diretto perso dai rossoneri, che avevano vinto all’andata contro lo stesso avversario, hanno vinto i due derby contro l’Inter, hanno ottenuto una vittoria e un pari contro l’Inter, una vittoria e un pari contro la Roma, 0-0 all’andata contro la Juventus. Se il campionato fosse un gironcino tra le prime sei, i rossoneri avrebbero probabilmente vinto. Ma non è così.