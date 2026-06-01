Mondiali 2026: risolto problema visti, Sudafrica in partenza per Usa

La nazionale sudafricana di calcio partirà per i Mondiali lunedì, dopo che problemi con i visti hanno ritardato la partenza, ha annunciato la federazione calcistica nazionale. Il Sudafrica affronterà il Messico, paese co-organizzatore, nella partita inaugurale dei Mondiali l'11 giugno a Città del Messico. La squadra sudafricana avrebbe dovuto partire domenica per recarsi negli Stati Uniti e poi in Messico, ma non aveva ottenuto i visti per alcuni giocatori e membri dello staff, ha dichiarato il ministro dello sport, definendo la situazione un disastro e un'imbarazzante. Il ministro Gayton McKenzie ha scritto su X che il "disastro" relativo ai visti è stato causato da un errore amministrativo da parte dei dirigenti della squadra. Ha richiesto un rapporto alla Federazione calcistica sudafricana (SAFC). La federazione ha dichiarato lunedì di aver ottenuto i visti per tutti i giocatori, sebbene quattro membri dello staff ne fossero ancora sprovvisti. Si tratta di un allenatore in seconda, del medico della squadra, del responsabile della sicurezza e di un analista. La federazione calcistica ha espresso la speranza che i documenti di viaggio vengano finalizzati in tempo per consentire anche ai giocatori di imbarcarsi sul volo charter a Johannesburg lunedì. Ha inoltre comunicato di aver tenuto una riunione d'emergenza domenica sera. La federazione si è scusata per il ritardo e ha affermato di aver ricevuto assistenza dal Ministero degli Esteri sudafricano e dal Consolato degli Stati Uniti a Johannesburg per risolvere i problemi.