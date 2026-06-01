Mondiali 2026: risolto problema visti, Sudafrica in partenza per Usa

01 Giu 2026 - 11:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La nazionale sudafricana di calcio partirà per i Mondiali lunedì, dopo che problemi con i visti hanno ritardato la partenza, ha annunciato la federazione calcistica nazionale. Il Sudafrica affronterà il Messico, paese co-organizzatore, nella partita inaugurale dei Mondiali l'11 giugno a Città del Messico. La squadra sudafricana avrebbe dovuto partire domenica per recarsi negli Stati Uniti e poi in Messico, ma non aveva ottenuto i visti per alcuni giocatori e membri dello staff, ha dichiarato il ministro dello sport, definendo la situazione un disastro e un'imbarazzante. Il ministro Gayton McKenzie ha scritto su X che il "disastro" relativo ai visti è stato causato da un errore amministrativo da parte dei dirigenti della squadra. Ha richiesto un rapporto alla Federazione calcistica sudafricana (SAFC). La federazione ha dichiarato lunedì di aver ottenuto i visti per tutti i giocatori, sebbene quattro membri dello staff ne fossero ancora sprovvisti. Si tratta di un allenatore in seconda, del medico della squadra, del responsabile della sicurezza e di un analista. La federazione calcistica ha espresso la speranza che i documenti di viaggio vengano finalizzati in tempo per consentire anche ai giocatori di imbarcarsi sul volo charter a Johannesburg lunedì. Ha inoltre comunicato di aver tenuto una riunione d'emergenza domenica sera. La federazione si è scusata per il ritardo e ha affermato di aver ricevuto assistenza dal Ministero degli Esteri sudafricano e dal Consolato degli Stati Uniti a Johannesburg per risolvere i problemi.

Ultimi video

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

02:01
DICH INACIO X SITO 31/5 SRV

Inacio: "Convocazione un momento incredibile"

02:12
Le parole di Donnarumma

Le parole della "chioccia" Donnarumma

02:02
Stelle bosniache

Stelle bosniache tra Italia e Mondiale

01:32
Veleno De Bruyne

De Bruyne al veleno contro Conte

01:52
Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

I più visti di Calcio

DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

La panchina del Milan

Quale panchina per il Milan

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Allegri al Napoli: parola ai tifosi

Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:46
Juve, fissata una nuova amichevole estiva
 Luciano Spalletti
11:23
Spalletti lascia la Juve, ma è il figlio Federico: andrà a caccia di talenti per il Genoa
11:22
L'eterno James Milner dice basta: annunciato il ritiro dal calcio a 40 anni
11:04
Mondiali 2026: risolto problema visti, Sudafrica in partenza per Usa
10:11
Mondiali 2026: Argentina arrivata in Usa, su coda aereo numero 10 Messi