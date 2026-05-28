Estathé Street Basket 3x3: l'estate si gioca in piazza

Il tour è anche l'occasione perfetta per scoprire Estathé Sport, la novità 2026 del brand. È la prima bevanda per sportivi con vero infuso di foglie di thè e sali minerali, pensata per idratare e reintegrare le energie perse durante l'attività fisica. Senza coloranti, senza edulcoranti e senza conservanti, è disponibile nei gusti limone e arancia, in un pratico formato da 250 ml con tappo richiudibile, comodo da portare ovunque.

Il tour si chiuderà a Riccione, dal 29 luglio al 1° agosto, dove verranno incoronate le squadre vincitrici del torneo, sia maschili che femminili. Due mesi di gioco per ricordare una cosa semplice: lo sport, prima di tutto, è una passione da mettere in piazza.

