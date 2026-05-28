Estathé Street Basket 3x3: l'estate si gioca in piazza
© @ufficiostampa
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Una palla che rimbalza, due squadre, un solo canestro e una piazza che diventa campo nel giro di un palleggio. Il basket 3x3 è questo: veloce, fisico, a un passo dal pubblico. E quest'estate torna in tour. Dal 30 maggio al 1° agosto l'Estathé Street Basket 3x3 porta il torneo ufficiale dello street basket 3x3 italiano — organizzato con la Federazione Italiana Pallacanestro — nei centri storici di tutta la penisola: canestri, musica e animazione, weekend dopo weekend.
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Dieci weekend di sport, da Alba a Riccione
Delle più di 100 tappe facenti parte il Circuito, ogni weekend una brillerà più delle altre grazie alla presenza di Estathé, da anni title sponsor dell’evento. Dieci weekend per dieci tappe selezionate: si parte da Alba (30 maggio–1° giugno) e si prosegue tra Pavia, Perugia, Urbino, Soncino, Senigallia, Reggio Calabria, Jesolo e Marsala, fino al gran finale di Riccione. Ogni weekend una città sarà protagonista del tour, spesso con i campi da gioco allestiti nel cuore del centro storico.
Le gare sono aperte a tutti e pensate per ogni età: tornei maschili e femminili Seniores, categorie giovanili Under 14, 16 e 18, il Challenger per chi punta a entrare nel circuito Senior e le partite dedicate agli atleti diversamente abili. Tappa dopo tappa si accumulano punti per staccare il pass verso le finali, mentre le squadre vincitrici portano a casa un kit Estathé con canotta, asciugamano e sacca brandizzati.
Non solo canestri
Attorno al campo, ogni giornata diventa una festa. Sui campi si alternano gli show acrobatici dei Dunking Devils, gli schiacciatori professionisti arrivati dalla Slovenia, mentre in alcune tappe la Federazione porterà in piazza campioni e grandi nomi della pallacanestro italiana. A fare da cornice, musica e animazione legate al territorio.
Estathé Sport, la novità da provare sul campo
Il tour è anche l'occasione perfetta per scoprire Estathé Sport, la novità 2026 del brand. È la prima bevanda per sportivi con vero infuso di foglie di thè e sali minerali, pensata per idratare e reintegrare le energie perse durante l'attività fisica. Senza coloranti, senza edulcoranti e senza conservanti, è disponibile nei gusti limone e arancia, in un pratico formato da 250 ml con tappo richiudibile, comodo da portare ovunque.
Il tour si chiuderà a Riccione, dal 29 luglio al 1° agosto, dove verranno incoronate le squadre vincitrici del torneo, sia maschili che femminili. Due mesi di gioco per ricordare una cosa semplice: lo sport, prima di tutto, è una passione da mettere in piazza.