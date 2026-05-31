Milan, Pulisic: "Periodo difficile, sono dispiaciuto ma guardo avanti"

Clima da fuggi fuggi generale in casa Milan. Dopo i saluti annunciati da Luka Modric e Rafa Leao e con Adrien Rabiot tentato dalla corte del Napoli di Max Allegri, dal ritiro della Nazionale americana arrivano le parole di Christian Pulisic, che alla vigilia dell'amichevole che gli Stati Uniti giocheranno contro il Senegal in vista del Mondiale traccia un bilancio della stagione parlando di un 2026 estremamente deludente con la maglia rossonera: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".