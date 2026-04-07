Addio scudetto e un Milan troppo rinunciatario: sui social c'è chi scrive #AllegriOut

La sconfitta con il Napoli e il conseguente addio ai sogni scudetto (ad ammetterlo è stato lo stesso Allegri) ha scatenato del malcontento tra i tifosi del Milan. E c'è chi ha voluto esternare il proprio dissenso sui social dove nelle ultime ore ha preso piede l'hashtag #AllegriOut. Al tecnico toscano viene imputata anche la scelta di una squadra troppo rinunciataria che ieri ha effettuato un solo tiro in porta. E c'è chi sperava in un passaggio al 4-3-3 che invece si è visto solo negli ultimi minuti al Maradona.