Francia, oltre 890 arresti per le rivolte dopo la finale di Champions

Il ministro dell'Interno francese ha dichiarato che quasi 900 persone sono state arrestate durante le rivolte scoppiate dopo che il Paris Saint-Germain ha vinto la prestigiosa Champions League per il secondo anno consecutivo lo scorso fine settimana. "Abbiamo effettuato oltre 890 arresti. In totale, si tratta del 45% in più rispetto all'anno scorso", ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez all'emittente France Inter, aggiungendo che quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti.