Milan, Allegri sceglie il profilo basso: "Messaggio al campionato? Nessuno. Avanti con entusiasmo, ma senza esaltarci che è ancora lunga"

L'inserimento di Gimenez, però, ha di fatto cambiato la partita: come mai non l'ha messo dal primo minuto? "Se avessi avuto te in panchina - dice rispondendo a Bobo Vieri -, magari partivo con Gimenez, ma in panchina non avevo nemmeno una punta e le partite durano 45 minuti. Ho aspettato il cambio perché c'era un corner ma dopo l'ammonizione di Athekame avevo subito chiamato Gimenez. Ho dovuto fare una lettura di una partita: sono stato fortunato e mi è andata bene. L'importante era tenerla in equilibrio e nel primo tempo avevamo avuto occasioni".