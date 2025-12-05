Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Felici infortunato: si teme il crociato

05 Dic 2025 - 12:44

L'esterno del Cagliari Mattia Felici infortunato al ginocchio sinistro: accertamenti in corso, si prende anche in considerazione l'ipotesi che possa trattarsi di lesione al legamento crociato. E, in questo caso, con i tempi di recupero fissati in circa sei mesi, il campionato del giocatore romano, classe 2001, autore di due reti in questa prima parte del torneo, sarebbe già finito. Si attende però il verdetto dei medici. Il giocatore si era fatto male nel finale della partita di Coppa Italia contro il Napoli: era anche rimasto in campo e aveva addirittura battuto uno dei rigori (finito sulla traversa) della prima serie. Ieri, al ritorno in campo ad Assemini, il ginocchio si è gonfiato. E nello staff sanitario si è accesa la spia rossa. Quindi gli accertamenti medici. Per il Cagliari un'altra tegola dopo l'infortunio al crociato di Belotti: il bomber ex Toro tornerà in campo solo in primavera. La squadra di Pisacane da metà dicembre perderà anche Luvumbo, convocato dall'Angola per la Coppa d'Africa. 

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

01:45
Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

01:46
Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

01:42
Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

01:27
Napoli senza Lobotka

Napoli senza Lobotka: Conte deve inventarsi qualcosa

01:52
La rivincita di Sarri

La rivincita di Sarri

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:54
Le Pagelle di Lazio-Milan

Le Pagelle di Lazio-Milan

02:10
Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

Lewandowski tira il rigore peggiore della sua carriera

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH

Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"

13:15
Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori Fenerbahce e Galatasaray
12:44
Cagliari, Felici infortunato: si teme il crociato
12:16
Serie A, gli arbitri della 14.a giornata: la decisione su Napoli-Juventus
12:02
Roma, Gasperini recupera pedine: Dybala e Angeliño in gruppo
11:35
Lecce: Banda, Coulibaly e Gaspar convocati per Coppa d'Africa