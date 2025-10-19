Serie A: Milan-Fiorentina 2-1, i rossoneri ritrovano Leao e la vetta

Poca qualità e solo agonismo nei primi 45', con le due squadre schierate perfettamente a specchio con il 3-5-1-1. Leao e Saelemaekers girano spesso al largo dell'area e questo inficia sulla qualità negli ultimi metri, dall'altra parte Kean è lasciato al suo destino e tocca pochi palloni. Il Milan si procura le uniche due occasioni da calcio da fermo e su rimpallo, ma il pallone arriva sempre sui piedi del calciatore sbagliato: al 5' Tomori calcia alle stelle, ben più grave l'errore di Pavlovic che al 21' calcia clamorosamente alto da pochi passi. Unico alibi per il difensore serbo è che ha calciato di destro lui che è un mancino. Così l'azione più bella tecnicamente parlando è un dribbling di Maignan a Kean con San Siro che applaude la bravura con i piedi del suo portiere.