Turchia, scandalo scommesse: in manette giocatori Fenerbahce e Galatasaray

La Procura di Istanbul ha emesso una serie di mandati di arresto per decine di calciatori e dirigenti in relazione allo scandalo scommesse che ha scosso la Turchia. Tra gli arrestati durante il blitz della polizia di venerdì mattina presto c'erano anche giocatori dei principali club turchi: Mert Hakan Yandas del Fenerbahce e Metehan Baltaci dei campioni nazionali del Galatasaray. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa DHA, anche l'ex arbitro e commentatore Ahmet Cakar e l'attuale arbitro Zorbay Kucuk sono stati arrestati. La Federcalcio turca ha dichiarato a ottobre di aver avviato un'indagine su oltre 150 arbitri per presunte scommesse su partite di calcio. L'indagine si è presto estesa a giocatori, dirigenti, commentatori televisivi e altri. La Procura Generale di Istanbul ha emesso mandati di arresto per 46 sospettati, 35 dei quali sono stati inizialmente arrestati, inclusi i presidenti di alcuni club.