Atalanta, Sulemana fuori tre settimane

05 Dic 2025 - 14:55
Non saranno superiori alle tre settimane i tempi di recupero per Kamaldeen Sulemana, attaccante dell'Atalanta infortunatosi mercoledì in Coppa Italia contro il Genoa intorno al ventesimo minuto, accusando un risentimento all'adduttore destro. Salta il Verona sabato sera, il Chelsea in Champions League martedì prossimo a Bergamo, il Cagliari il 13 dicembre con la trasferta dal Genoa del 21 a rischio. Gli esami diagnostici di stamani hanno evidenziato postumi distrattivi di primo grado dell'ileopsoas destro, muscolo interno del femore e dell'anca fondamentale per flettere la gamba e stabilizzare la colonna lombare. Le condizioni di Sulemana verranno valutate quotidianamente e la progressione avverrà in linea con l'evoluzione del quadro clinico-strumentale. 

