Juve, Savicevic: "Adzic ha talento, ma deve giocare per trovare continuità"

"Adzic è un ragazzo di grande qualità, basta guardare quel gol contro l'Inter, ma non avendo tanto spazio di giocare non ha la possibilità di dimostrarlo". Così Dejan Savicevic, ex campione del Milan e oggi presidente della Federcalcio del Montenegro, parla ai microfoni di Sky Sport del giovane centrocampista della Juventus e suo connazionale Vasilije Adžic. "Io già sei mesi fa gli ho consigliato di andare a giocare un anno in un'altra squadra, per trovare la continuità, perchè se continua così ho paura che si possa perdere", ha aggiunto.