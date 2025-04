Il Milan vuole un ds "vincente": in pole c'è D'Amico, Tare ha un vantaggio. Ma serve fare in fretta

Allo stato attuale il profilo che più piace è quello di Tony D'Amico, dal 2021 all'Atalanta e legato agli orobici fino al 2027. "Sono voci e per questo non si commentano" il commento di ieri del 45enne pescarese che ha preferito sviare sul tema. Apprezzato al Verona per i tanti calciatori presi a basso prezzo e rivenduti con grandi plusvalenze, l'ex difensore ha lavorato bene anche a Bergamo con Gasperini. Adesso potrebbe arrivare il grande salto a Milanello dove aspettative e pressioni perà sono ben diverse. È lui l'uomo che può far tornare a vincere il Milan come detto da Furlani? I tifosi rossoneri hanno forti dubbi.