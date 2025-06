Leao scaccia i rumors ed è pronto per la stagione del rilancio: sarà al raduno il 7 luglio

Massimiliano Allegri punta su di lui e glielo ha detto: per riportare il Milan a lottare per obiettivi importanti servono i suoi strappi, i suoi gol, la sua voglia di 'spaccare' le difese avversarie. Il portoghese dal canto suo, carico dopo la vittoria della sua Nazionale in Nations League, non vede l'ora di ripartire lasciandosi alle spalle una stagione - sua e della squadra - da dimenticare in fretta. L'attaccante è a Miami, si sta allenando e non vuole godere di vacanze extra: si presenterà a Milanello il giorno del raduno, che scatterà lunedì 7 luglio, con convocazione prevista per la domenica dopo due giornate di test medici a Milanello. "Indossare questa maglia è un sogno", ha detto di recente in un'intervista ai francesi de L'Officiel. Leao vuole restare e tornare a recitare un ruolo da protagonista nel Milan, "uno dei club più importanti al mondo".