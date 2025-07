Serie C 2025-2026, il nuovo pallone firmato Decathlon

Presentato il nuovo pallone della Serie C 2025-26. Lega Pro e Decathlon hanno scelto Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze, per svelare la sfera del prossimo campionato. Il pallone, firmato Decathlon Kipsta, presenta una struttura che combina microfibra, schiuma e scanalature ed è certificato Fifa Quality Pro. L'evento si è poi trasferito presso la Società Canottieri ei pressi di Ponte Vecchio. "Oggi non presentiamo semplicemente un pallone, ma il simbolo della prossima stagione, che farà sognare ed esultare i nostri tifosi e le nostre città. La firma di Decathlon dimostra che siamo appetibili per grandi aziende internazionali, merito della visibilità che abbiamo acquisito in questi anni", ha dichiarato il presidente della Serie C, Matteo Marani. "È con grande orgoglio e immensa soddisfazione che celebriamo oggi questo accordo con la Lega Pro, frutto di un grande lavoro di squadra. Questa partnership rappresenta un passo significativo per Decathlon Italia", afferma Fabrizio Sormani, chief commercial officer di Decathlon Italia. "Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Lega Pro, il cuore autentico del calcio italiano, radicato nei territori e vicino alla passione della gente", ha aggiunto Rossella Ruggeri, Marketing and communication director di Decathlon Italia.