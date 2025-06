Gimenez, gioia e delusione: gol in rovesciata annullato dal VAR

Santiago Gimenez manda un messaggio a Massimiliano Allegri. In occasione della gara tra Messico e Costa Rica, valida per la terza giornata di Gold Cup, l'attaccante del Milan si è reso protagonista di uno splendido gol in rovesciata allo scadere che sembrava aver risolto la contesa in favore dei messicani. Gioia, però, subito cancellata in seguito all'annullamento della rete da parte del VAR per posizione di fuorigioco.