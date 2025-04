È un Milan disperato: con Conceiçao sotto di due gol ben otto volte | Maignan: "Magari è una cosa mentale"

Le settimane di lavoro senza impegni europei non hanno portato i frutti sperati in casa Milan. Sergio Conceiçao, che imputava anche al calendario i mancati passi avanti dei rossoneri, deve arrendersi alla realtà: la squadra continua ad avere i soliti difetti. Il problema più grosso, lo dicono i fatti, risulta essere l'approccio negativo alla partita, ormai una costante per Maignan e compagni. Con il tecnico portoghese in panchina, il Milan è andato sotto di due gol in ben otto match tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. E solo in due occasioni è riuscito il miracolo di ribaltare la partita. A Riad, nell'epica vittoria sull'Inter, e col Lecce dell'ex Giampaolo.