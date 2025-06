Thiaw non è convinto del Como, interviene Fabregas. Il Milan attende

Il Como accarezza l'idea Malick Thiaw da giorni ma l'affare non si sblocca e allora interviene Cesc Fabregas. Piccolo riassunto: il difensore tedesco nelle scorse ore era entrato nel mirino dei lariani, che stanno chiudendo dal Milan anche per Morata per circa 10 milioni, ma la trattativa impostata sui 25 milioni di euro non ha fatto ulteriori passi avanti per via dell'indecisione del giocatore.