Serie A, Milan-Monza 2-0: Gabbia e Joao Felix chiudono la stagione rossonera

Il Milan è solo una delle tre formazioni – insieme a Napoli e Atalanta – contro cui il Monza ha chiuso più sfide senza trovare la rete in Serie A (quattro vs tutte).

Matteo Gabbia (due gol in questo campionato) ha eguagliato il proprio score stagionale in Serie A, due anche nel 2023/24.

Prima di João Félix l'ultimo giocatore del Milan a segnare su punizione diretta in Serie A era stato Junior Messias il 3 maggio 2023 contro la Cremonese. João Félix ha anche realizzato la sua prima rete su punizione diretta nei Big-5 campionati europei.

Solo contro l’Atalanta (10) il Monza ha subito più reti in trasferta che con il Milan in Serie A (nove).

Il Milan è diventata la terza formazione, affrontata almeno tre volte, contro cui il Monza ha registrato il 100% di sconfitte esterne in Serie A (3/3 contro vs Atalanta e Roma).

Il Monza ha chiuso questo campionato con 18 punti in classifica: nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro squadre hanno terminato una stagione di Serie A al di sotto di questa soglia (Brescia 12 nel 1994/95, Napoli 14 nel 1997/98, Ancona 13 nel 2003/04 e Salernitana 17 nel 2023/24).

Il Monza (26) è diventata solo la sesta formazione, da quando il campionato di Serie A si gioca a 20 squadre, a chiudere una stagione del torneo con più di 25 sconfitte: dopo Pescara (28 nel 2012/13 e 26 nel 2016/17), Hellas Verona (27 nel 2017/18), Benevento (29 nel 2017/18) SPAL (28 nel 2019/20) e Crotone (27 nel 2020/21).

Il Milan ha vinto due gare casalinghe di fila in campionato (vs Bologna e Monza) per la prima volta dallo scorso ottobre (tre con Paulo Fonseca).

Il Monza è la formazione che ha subito più gol di testa nei Big-5 campionati europei in corso: 20.

Il Monza non ha segnato per cinque primi tempi consecutivi giocati in trasferta in Serie A per la seconda volta nel massimo campionato (cinque anche tra maggio-settembre 2023 con Raffaele Palladino in panchina).

Christian Pulisic ha tagliato oggi il traguardo delle 100 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Milan (50 delle quali in questa stagione).

50° gettone per Samuel Chukwueze in Serie A (26 dei quali in questo campionato).