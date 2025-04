Milan, Furlani sul ds: "Paratici? Non avevamo scelto nessuno. L'importante è che sia competente e ci faccia vincere"

Giorgio Furlani è tornato a parlare del futuro del Milan, dopo il tramonto della trattativa per ingaggiare Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo: "Tre giorni fa avevo già detto che non era stata presa nessuna decisione per il ruolo di direttore sportivo, oggi siamo più o meno allo stesso punto - ha spiegato l'ad rossonero a Sky prima del match con la Fiorentina -. Non ci sono novità, stiamo pensando a preparare la prossima stagione e a cercare il nome giusto che possa fare bene al Milan. L'identikit è che sia uno che ci faccia vincere. Più che sui tempi, siamo focalizzati sulla scelta del profilo ideale".