Atalanta, D'Amico: "Io ds del Milan? Voci che non si commentano"

Tony D'Amico, ds dell'Atalanta finito nell'orbita Milan, a margine della sfida dei nerazzurri contro la Lazio ha dribblato le domande di mercato che lo riguardano: "Sono voci e per questo non si commentano. Noi siamo super focalizzati sul percorso dell’Atalanta in queste ultime gare“. Ai microfoni di Sky il dirigente della Dea si è detto comunque soddisfatto e orgoglio di quanto fatto dai suoi ragazzi, nonstante il sogno scudetto sfumato: "Noi siamo super concentrati a partire da stasera. Sappiamo di avere 8 partite importantissime. Stasera è una gara molto complicata per il valore degli avversari. La flessione è naturale. L’ottimismo viene vedendo come lavorano il mister e i ragazzi in settimana. Lo scudetto è stato un sogno impossibile. Siamo concentrati sempre e manteniamo il nostro livello“.