Azzurre verso esordio a Europei con Belgio, Di Guglielmo: "In campo con coraggio"

Dopo Di Guglielmo è il turno di Michela Cambiaghi, al suo primo grande torneo con la maglia dell'Italia. Da quando è arrivato il nuovo Cittì è al pari di Cristiana Girelli l'Azzurra che ha segnato di più (5 reti in 17 presenze), ma il focus della neo attaccante della Juventus è rivolto altrove: "Voglio incidere, gol non mi interessa - ha sottolineato la 29enne rispondendo alle domande dei giornalisti - il fatto di essere qui mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto, ma pur essendo la mia prima esperienza a un Europeo vivo l'atmosfera e l'attesa in maniera molto spensierata". Con i suoi occhi color ghiaccio e la sua determinazione, Cambiaghi punta senza paura verso i 90' con il Belgio e verso il confronto con la sua ex compagna di reparto all'Inter, Tessa Wullaert, capitana e pericolo numero uno della selezione allenata da Elísabet Gunnarsdóttir. "Sono una squadra forte che ci potrà mettere in difficoltà - ha concluso - Tessa è una giocatrice molto incisiva, che in Nazionale se possibile rende ancora di più. È il fulcro del loro gioco e faremo di tutto per limitarla. Sappiamo che lo stadio sarà quasi sold out, ma giocare con lo stadio pieno mi dà tanta carica. Non vediamo l'ora di iniziare".