Bologna, sulla maglia home 2025/26 il motto: "Squadrone che tremare il mondo fa"

È stato presentato oggi l' Home kit per la stagione 2025/26 del Bologna, firmato per il venticinquesimo anno consecutivo da Macron. Un kit che simboleggia il legame profondo tra la squadra, il suo partner tecnico, la città e i tifosi, in un anno molto speciale nel quale i rossoblù sfoggeranno sul petto con orgoglio, accanto al logo del Club e al Macron Hero, la coccarda tricolore riservata alla squadra campione in carica della Coppa Italia. La divisa presenta inoltre una serie di dettagli che esprimono l'attenzione e la cura del design, tratti distintivi di Macron. Sul backneck, in bianco, il motto 'LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA'. Sul retrocollo esterno compare, invece, il claim identificativo del club: 'WEAREONE'.