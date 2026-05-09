Contestato ma sempre al centro del Milan: Furlani punta D'Amico come ds. E con lui può arrivare anche Italiano

Insomma i tifosi rossoneri non sono affatto contenti della gestione dell'attuale management, figlia però delle indicazioni della proprietà. Uno scenario reso ancora più complicato dalla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, il 21esimo, che ha finito per peggiorare l'umore dei sostenitori rossoneri. La qualificazione alla prossima Champions League è considerato un obiettivo minimo da parte dei tifosi che si aspettano almeno di lottare per lo scudetto nella prossima stagione. Molto dipenderà dalle mosse sul mercato che potrebbe non essere condotto da Igli Tare. Non è un mistero infatti che i rapporti tra il dirigente albanese e Furlani non siano tra i migliori. Quest'ultimo, scrive il Corriere dello Sport, ha riallacciato i contatti con Tony D'Amico, attualmente all'Atalanta e già corteggiato con insistenza un anno fa.