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Pulisic nella bufera anche negli Usa per... un'app di incontri per vip: le accuse della ex

Alexa Melton, l'ex di Capitan America, ha alimentato le polemiche intorno al capitano degli Usa: "Su Raya prima che tra noi finisse"

08 Apr 2026 - 11:12
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Le prestazioni in campo scarseggiano, le critiche fuori invece abbondano. Non è un periodo particolarmente positivo per Christian Pulisic. Capitan America nella prima parte di stagione è stato il trascinatore del Milan con gol pesantissimi e prestazioni da grande giocatore. Poi però nel 2026, complici anche una serie di problemi fisici, la luce si è spenta: Chris non trova la via della rete da oltre 100 giorni. Un problema che, chiaramente, si riflette anche sulla classifica dei rossoneri, costretti a dover fare a meno di uno dei calciatori più decisivi nel girone d'andata.

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Pulisic e l'app di incontri per vip

 E come spesso accade, quando le prestazioni in campo iniziano a scendere di livello, si alza il volume delle critiche e del chiacchiericcio social anche e soprattuto negli Usa. Nel caso di Pulisic è stata l'ex fidanzata a buttare ulteriore benzina sul fuoco. Alexa Melton, sotto a un suo post su Instagram, ha ufficializzato la rottura con il capitano degli Usa e, inoltre, ha anche confermato le voci che nelle ultime ore stavano rimbalzando con insistenza sui social: Pulisic sarebbe su Raya, una app di incontri come tante ma solo per vip. "C'era già prima che tra noi finisse... Quanti like per postare il suo profilo?". 

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Profilo vecchio?

 Sui social ha iniziato a circolare la foto del profilo dello statunitense anche se sembrerebbe un profilo vecchio: Chris dichiara 25 anni, mentre invece oggi ne ha due in più. Dunque è possibile che il profilo risalga a prima dell'inizio della relazione con Alexa, partita la scorsa estate. A fine 2025 Pulisic era finito al centro dei gossip per un presunto flirt con l'attrice americana Sydney Sweeney, poi smentito dallo stesso calciatore. 

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

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