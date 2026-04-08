Pulisic nella bufera anche negli Usa per... un'app di incontri per vip: le accuse della ex

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna
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Alexa Melton, l'ex di Capitan America, ha alimentato le polemiche intorno al capitano degli Usa: "Su Raya prima che tra noi finisse"
Le prestazioni in campo scarseggiano, le critiche fuori invece abbondano. Non è un periodo particolarmente positivo per Christian Pulisic. Capitan America nella prima parte di stagione è stato il trascinatore del Milan con gol pesantissimi e prestazioni da grande giocatore. Poi però nel 2026, complici anche una serie di problemi fisici, la luce si è spenta: Chris non trova la via della rete da oltre 100 giorni. Un problema che, chiaramente, si riflette anche sulla classifica dei rossoneri, costretti a dover fare a meno di uno dei calciatori più decisivi nel girone d'andata.
E come spesso accade, quando le prestazioni in campo iniziano a scendere di livello, si alza il volume delle critiche e del chiacchiericcio social anche e soprattuto negli Usa. Nel caso di Pulisic è stata l'ex fidanzata a buttare ulteriore benzina sul fuoco. Alexa Melton, sotto a un suo post su Instagram, ha ufficializzato la rottura con il capitano degli Usa e, inoltre, ha anche confermato le voci che nelle ultime ore stavano rimbalzando con insistenza sui social: Pulisic sarebbe su Raya, una app di incontri come tante ma solo per vip. "C'era già prima che tra noi finisse... Quanti like per postare il suo profilo?".
Sui social ha iniziato a circolare la foto del profilo dello statunitense anche se sembrerebbe un profilo vecchio: Chris dichiara 25 anni, mentre invece oggi ne ha due in più. Dunque è possibile che il profilo risalga a prima dell'inizio della relazione con Alexa, partita la scorsa estate. A fine 2025 Pulisic era finito al centro dei gossip per un presunto flirt con l'attrice americana Sydney Sweeney, poi smentito dallo stesso calciatore.
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