Pulisic nella bufera anche negli Usa per... un'app di incontri per vip: le accuse della ex

E come spesso accade, quando le prestazioni in campo iniziano a scendere di livello, si alza il volume delle critiche e del chiacchiericcio social anche e soprattuto negli Usa. Nel caso di Pulisic è stata l'ex fidanzata a buttare ulteriore benzina sul fuoco. Alexa Melton, sotto a un suo post su Instagram, ha ufficializzato la rottura con il capitano degli Usa e, inoltre, ha anche confermato le voci che nelle ultime ore stavano rimbalzando con insistenza sui social: Pulisic sarebbe su Raya, una app di incontri come tante ma solo per vip. "C'era già prima che tra noi finisse... Quanti like per postare il suo profilo?".