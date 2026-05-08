Nkunku-Milan, è già finita: incontro con l'agente dell'attaccante

In estate è stato pagato la bellezza di 37,5 milioni di euro più bonus al Chelsea (con un ingaggio da 5 milioni di euro netti più bonus), ma dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative l'avventura di Christopher Nkunku (solo 6 gol in stagione) con la maglia del Milan è già ai titoli di coda e il suo agente Pini Zahavi, che è anche l'agente di Lewandowski e in questi giorni è stato segnalato a Milano, è già al lavoro per portare in via Aldo Rossi offerte per il suo assistito da almeno 40 milioni di euro.