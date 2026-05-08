Nkunku-Milan, è già finita: incontro con l'agente dell'attaccante
Contatto fra la dirigenza rossonera e Zahavi, sul tavolo il destino di una delle più grandi delusioni della stagione
In estate è stato pagato la bellezza di 37,5 milioni di euro più bonus al Chelsea (con un ingaggio da 5 milioni di euro netti più bonus), ma dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative l'avventura di Christopher Nkunku (solo 6 gol in stagione) con la maglia del Milan è già ai titoli di coda e il suo agente Pini Zahavi, che è anche l'agente di Lewandowski e in questi giorni è stato segnalato a Milano, è già al lavoro per portare in via Aldo Rossi offerte per il suo assistito da almeno 40 milioni di euro.
Dopo aver già sfiorato il trasferimento in Turchia (Fenerbahce) lo scorso gennaio, nel recente incontro con Tare il club rossonero ha detto all'entourage dell'attaccante francese di lavorare alla ricerca di soluzioni in uscita per la prossima estate. La missione presenta però un coefficiente di difficoltà piuttosto alto, generato soprattutto dal rendimento del giocatore in stagione e dalle richieste economiche del Diavolo (per evitare una minusvalenza occorrerebbe non scendere sotto i 30 milioni, ndr).
Il piano del Milan sarebbe quello di finanziare l'arrivo di un altro attaccante con i soldi portati in cassa dal francese, ma dove potrebbe andare Nkunku? Lo scorso gennaio aveva respinto le avances arrivate dall'Arabia Saudita e dal campionato turco, in particolare del Fenerbahce dove il suo ex allenatore Tedesco è stato recentemente sollevato dall'incarico, e visto che in Premier non sembra avere mercato i rossoneri sperano che certe soluzioni esotiche possano tornare di moda anche in vista del mercato estivo.