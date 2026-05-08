Pescara: clima di contestazione all'Adriatico, scontri tra tifosi e polizia

Scontri all'esterno dello stadio Adriatico di Pescara tra tifosi e polizia dopo il pareggio per 1-1 con lo Spezia nell'ultima giornata di regular season di Serie B e la retrocessione in Serie C. Grande clima di contestazione da parte dei sostenitori della squadra abruzzese contro squadra e società con lancio di fumogeni. Nella parte finale del match all'Adriatico, cori della curva nord contro il presidente Daniele Sebastiani e fischi per Lorenzo Insigne, 'reo', secondo la tifoseria, di non aver tirato un rigore decisivo la scorsa settimana nella gara salvezza contro il Padova.