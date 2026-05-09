Coppa Italia: Lazio-Inter, il programma della vigilia della finale
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Ecco il programma della vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio alle 21 all'Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it).
Martedì 12 maggio 2026
LAZIO
- ore 10.45: allenamento presso il “S.S. Lazio Training Center” di Formello con i primi 15 minuti aperti ai media.
- ore 18.15: conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore
- ore 18.45 – 19.00: presentazione dell’opera “Together” dell’artista Lorenzo Quinn, installata all’interno dello stadio “Olimpico” nel piazzale Montemario
INTER
- ore 9.30: allenamento ad Appiano Gentile con i primi 15 minuti aperti ai media
- ore 19.00: conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu accompagnato da un calciatore