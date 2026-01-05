Logo SportMediaset

Calcio
Milan
Verso il 2026/27

Milan, ecco le possibili nuove maglie per la prossima stagione

Il portale specializzato Footy Headlines ha rivelato le tre possibili divise del Milan per l'anno prossimo 

05 Gen 2026 - 18:01
La prima maglia sarà ispirata a quella della stagione 1998/199: le strisce rosse e nere torneranno nella loro versione più classica. Per quanto riguarda invece quella da trasferta, Puma punterà sul bianco e sull'oro. Come rivelato da Footy Headlines, la ragione potrebbe essere il centenario di San Siro: la divisa presenterà anche una corona dorata di alloro attorno allo stemma del Milan. Infine, la terza: il colore principale sarà il Charcoal Grey, ovvero una tonalità di grigio intenso, quasi nero. I loghi dovrebbero essere posizionati al centro e saranno in un rosso molto acceso, tendente al rosa. 

