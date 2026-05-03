Milan, Allegri: "Non dobbiamo farci prendere dall'ansia, se no rischiamo il lavoro di mesi"

Inevitabile chiedergli se, dopo aver passato tutta la stagione a parlare di obiettivo Champions, ora l'Europa che conta possa essere a rischio: "Non è a rischio. Sarei molto felice di conquistarla anche all'ultima giornata, l'ho sempre detto, vivo la squadra tutti i giorni e questo è un momento di difficoltà. Dobbiamo essere sereni e assumerci le responsabilità, dobbiamo preparare al meglio la gara con l'Atalanta. Sono stati fatti dieci mesi di lavoro importanti, siamo nel rush finale. Non abbiamo fatto benissimo nel girone di ritorno, non possiamo ormai più cambiarlo. Dobbiamo solo guardare avanti, fino alla fine bisogna stare dentro e lavorare per superare i momenti di difficoltà. Capisco i tifosi, tutti volevamo arrivare velocemente al traguardo, ma non dobbiamo farci prendere dall'ansia".