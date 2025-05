La maxi contestazione organizzata dai tifosi del Milan e andata in scena nella giornata di ieri prima davanti alla sede del club e poi a San Siro ha fatto il giro del mondo e il messaggio mandato dalla Curva Sud a Cardinale ("go home") è arrivato anche al prestigioso New York Times, che nell’interno The Athletic racconta della roboante protesta dei rossoneri contro la proprietà americana RedBird.