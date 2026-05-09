Lazio: Zaccagni salta l'Inter, punta a recuperare per la finale di Coppa Italia

09 Mag 2026 - 12:42
© ipa

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Mattia Zaccagni è fuori dalla lista dei convocati per la sfida di campionato contro l'Inter. Il capitano biancoceleste si è fermato per un trauma al piede destro accusato nell'ultimo allenamento che lo ha costretto a interrompere anticipatamente la seduta. Gli esami hanno comunque escluso complicazioni di natura ossea. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno per capire l'evoluzione del quadro traumatico, con Zaccagni che, con soli quattro giorni a disposizione, cercherà di recuperare in tempo per la finale di Coppa Italia che si giocherà sempre allo stadio Olimpico mercoledì 13 alle 21 (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it).

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