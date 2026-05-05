Senza Modric il Milan peggiore: il croato prova il recupero per il Cagliari

Al Mapei Stadium è stato il peggior Milan della stagione, Allegri lo ha detto chiaramente. In particolare si è fatta parecchio sentire l’assenza di Luka Modric, che fin qui le aveva giocate quasi tutte, perché il suo sostituto, Jashari, ha deluso ancora una volta ed è stato tra i peggiori in campo perdendo anche la palla che ha portato al vantaggio di Berardi. Una sconfitta che rimette in bilico la qualificazione Champions dei rossoneri, che hanno bisogno di sei punti in tre partite (di cui due a San Siro) per non gettare all’aria tutto il lavoro di un anno e guardare con ottimismo alla prossima stagione.