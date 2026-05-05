MILAN

Senza Modric il Milan peggiore: il croato prova il recupero per il Cagliari

Il centrocampista vuole la Champions e spinge per tornare, stamattina a Milanello alle 10 per iniziare il lavoro individuale e le terapie del caso

05 Mag 2026 - 11:32
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Al Mapei Stadium è stato il peggior Milan della stagione, Allegri lo ha detto chiaramente. In particolare si è fatta parecchio sentire l’assenza di Luka Modric, che fin qui le aveva giocate quasi tutte, perché il suo sostituto, Jashari, ha deluso ancora una volta ed è stato tra i peggiori in campo perdendo anche la palla che ha portato al vantaggio di Berardi. Una sconfitta che rimette in bilico la qualificazione Champions dei rossoneri, che hanno bisogno di sei punti in tre partite (di cui due a San Siro) per non gettare all’aria tutto il lavoro di un anno e guardare con ottimismo alla prossima stagione.

L’obiettivo è troppo importante e lo sa bene anche Modric, che è ai box dopo l'operazione di lunedì scorso per la frattura dello zigomo rimediata nel match contro la Juventus. Un infortunio che avrebbe dovuto mettere fine alla stagione del croato, nel comunicato ufficiale il Milan gli faceva già gli auguri per il Mondiale, ma ora che la qualificazione Champions è tornata in bilico il croato prova a bruciare le tappe.

Questa mattina alle 10 Modric si è presentato a Milanello per iniziare il lavoro individuale e le terapie del caso e l’obiettivo, anche se difficile, è quello di tornare a disposizione per l’ultima giornata contro il Cagliari. Così Luka lancerebbe un messaggio rassicurante alla Croazia in chiave Mondiale, ma anche un segnale di amore nei confronti del Milan e dei suoi tifosi in attesa di prendere una decisione sul suo futuro.

L’ultima giornata a San Siro può essere la partita della qualificazione che allungherà la carriera rossonera di Modric, oppure quella dell’ultimo saluto al pubblico di San Siro.

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